Dayane Mello rivela di essere single: "Gli uomini vogliono le gatte morte"

Dayane Mello, nonostante non sia riuscita a classificarsi in prima posizione, è stata tra le concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Il suo successo però lo sta ottenendo sui social network, riuscendo ad arrivare a numeri inimmaginabili fino a pochi mesi fa. L’italo brasiliana sul suo profilo Instagram conta più di un milione di follower, ove spesso e volentieri aggiorna i suoi fan con delle storie e post sulla sua vita privata e non solo. Nelle ultime settimane poi ha lanciato un progetto, chiamato “DAY –Dayane And You“, riguardante il mondo dei prodotti per la cura del corpo.

Le ultime dichiarazioni di Dayane Mello

Nelle ultime ore invece Dayane ha voluto parlare della sua sfera privata rispondendo ad alcune curiosità dei fan, ammettendo che ultimamente non ci sono novità in merito a questo argomento. Come riportato testualmente dal sito “GossipBlog” al momento si dichiara felicemente single e non starebbe cercando con tutte le sue forze un uomo a cui affiancarsi nei prossimi anni.

Rispondendo ai gossip sul proprio conto, tra cui un presunto riavvicinamento con l’attaccante del Monza Mario Balotelli, dichiara semplicemente di avere tanti amici maschi, e le piace stare con loro poiché non c’è invidia e non c’è odio. Svela poi i motivi del perché sia ancora single: “Gli uomini non vogliono una donna con personalità. Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono”.

Nonostante questo piccolo attacco, per Dayane al momento sta benissimo così: “Non è vero che abbiamo bisogno di un uomo per essere felici. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me. Più conosco gli uomini, più preferisco i cani”.