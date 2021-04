Dayane Mello ritorna a parlare del "GF Vip": "Sono molto orgogliosa del mio percorso"

Tra le concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto dal giornalista Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia, è stata sicuramente Dayane Mello, ove si posiziona in quarta posizione dietro a Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

In questi giorni l’italo brasiliana ha rilasciato una intervista al sito “Comingsoon” in cui prova a raccontare sia della sua avventura vissuta negli studi di Cinecittà che del suo futuro lavorativo. Ovviamente racconta anche sulle amicizie create nella casa, dove dice la sua sul rapporto di “odio e amore” con Rosalinda Cannavò.

L’intervista rilasciata da Dayane Mello

Rivela di aver deciso d’intraprendere questa avventura per provare un format diverso rispetto al solito programma dove ha dovuto sempre e solo mettere alla prova la forma fisica. Grazie alla sua esperienza passata negli studi di Cinecittà ammette che da oggi riesce ad apprezzare le cose che a volte si danno per scontato, come per esempio il tempo vissuto insieme alla figlia.

Dayane si dichiara molto felice per essere arrivata in finale: “Sono molto orgogliosa del mio percorso. Esser nominata come prima finalista per quest’edizione è stato del tutto inaspettato. Poter gareggiare fino alla fine ha portato una grande soddisfazione e una grande vittoria personale”.

Nella seguente intervista ritorna a parlare di Rosalinda: “Lei è persona estremamente positiva e mi ha sostenuta anche nei momenti più difficili. È anche grazie a lei se sono riuscita ad arrivare così lontano. Non cambierei nulla del nostro rapporto. Come in ogni amicizia sincera, ci sono alti e bassi”. A oggi sostiene di avere un profondo rispetto e di provare ancora un certo affetto nei suoi confronti, ma nelle battute finale dichiara di sentirsi solo con Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet.

Sul suo futuro invece non si sbilancia, dichiarando che lei insieme al suo team hanno ricevuto varie offerte dall’Italia e all’estero, anche se vorrebbe lavorare in Brasile per provare ad avvicinarsi il più possibile alla sua famiglia.