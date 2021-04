Tra le concorrenti più chiacchierate di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, troviamo sicuramente Fariba Tehrani. L’italo persiana, insieme a Gilles Rocca, sono attualmente gli unici più quotati dopo gli ultimi addii di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi.

Infatti Fariba, al momento, ha un enorme consenso di pubblico, risultando sempre vincente da ogni nomination. Il merito di questo appoggio le va dato anche alla figlia, Giulia Salemi, che su Twitter e sui social in generale cerca sempre di difendere la madre dalle critiche e invitando i suoi fan, e quelli del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, a salvarla da ogni televoto.

Dayane Mello parla di Fariba Tehrani

Tra le tante fan della naufraga troviamo anche Dayane Mello, che ha conquistato la sua notorietà grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. L’ex gieffina, intervistata nella trasmissione “Isola Party“, in onda sul portale di streaming Mediaset Play, condotto da Andrea Dianetti e Valeria Angione, commenta i fatti accaduti recentemente in Honduras e del suo passato da naufraga.

La sua attenzione, come riportato testualmente da “Gossip Blog“, si focalizza su Fariba e Vera Gemma: “Conosco perfettamente Fariba, conosco Vera come persona e mi piace tanto, è troppo divertente. Ho visto la forza di queste due donne, mi piacciono troppo loro due insieme ed è difficile scegliere tra loro visto che sono al televoto insieme. Fariba è una donna libera come me e come Giulia. Folle ma nella sua follia c’è un cuore immenso. Molto riservata e tanto sensibile. E’ bello stare con lei, è una donna vera“.

Successivamente parla della sua partecipazione a “L’isola dei famosi”, in cui dà ragione alle parole di Akash Kumar, affermando che stare in Honduras è molto più difficile di far parte del “GF Vip”. Nel finale, stuzzicato dai conduttori, smentisce categoricamente che potrebbe sbarcare su l’isola come concorrente.