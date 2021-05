Dayane Mello paparazzata mentre bacia Andrea: "Ho ritrovato il sorriso"

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile riavvicinamento tra Dayane Mello e Mario Balotelli. L’attuale calciatore del Monza non ha mai nascosto di essere ancora molto legato a l’italo brasiliana, manifestandolo dinanzi a milioni di telespettatori durante la sua ospitata al “Grande Fratello Vip”.

Le voci di un probabile fidanzamento tra Dayane e Mario viene inizialmente svelato in esclusiva dal settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini. In uno degli ultimi numeri si può leggere che lo sportivo, dopo gli errori del passato, avrebbe desiderato avere una relazione seria con lei. Nonostante le voci la Mello, rispondendo a dei fan su Instagram, ha rivelato di essere single spegnendo quindi tutte i rumor su una possibile riappacificazione.

Il nuovo amore di Dayane Mello

Dayane, in queste ore su Instagram, ha pubblicato degli scatti mentre passa delle vacanze in Costiera Amalfitana insieme a Soleil Stasi Sorgè, conosciuta per aver fatto parte di “Uomini e Donne”. A quanto pare insieme a loro era presente anche Andrea, un giovane imprenditore di Caserta che avrebbe instaurato una relazione con Dayane Mello.

A riportarlo è il settimanale “Chi”, in cui pubblica anche degli scatti ove Dayane scambia dei baci molto appassionati con il ragazzo: “Dopo il breve incontro con l’ex fiamma Mario Balotelli, Dayane Mello è volata sulla costiera amalfitana con Andrea, un giovane imprenditore casertano che l’ha conquistata con un weekend da sogno a bordo di uno yacht da mille e una notte”.

La gieffina, beccata dal giornalista della rivista, svela: “Cerco un uomo che si prenda cura di me. È lui? Devo ancora scoprirlo. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice”. Per il momento Dayane ci va con molta cautela, ma i baci scambiati sulla barca sembrano esseri seri.