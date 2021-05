Dayane Mello e Mario Balottelli paparazzati nello stesso residence

Solo qualche settimana fa erano solo delle ipotesi, pettegolezzi che circolavano in rete ma che, nonostante la mancata conferma da ambo le parti, i fan erano letteralmente impazziti al solo pensiero che la modella ed ex gieffina Dayane Mello, potesse ritornare a ristabilire una relazione amorosa con il calciatore Mario Balotelli.

Un amore che avrebbero voluto in tanti e che continuano a tifare per l’ipotetica coppia. A sganciare la bomba gossip è stato inizialmente il settimanale “Chi” che aveva supposto un ritorno di fiamma tra i due “amici”; oggi però sembra i paparazzi siano riusciti a scattare qualche foto che in qualche modo confermano il gossip che circolava oramai già da tempo.

Ritorno di fiamma tra Dayane e Mario

Ad acuire la curiosità dei fan in realtà è stata proprio la modella, con la sua recente intervista concessa a “Casa Chi” in cui non conferma né rifiuta l’ipotesi di una seconda possibilità con Balotelli: “Con Mario Balotelli? Boh. Rispondo così [..]. Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi né io né lui sappiamo cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo?“.

I due ragazzi, seppur abbiano adottato ogni contromisura per tentare di eludere i paparazzi per evitare di essere fotografati insieme, alla fine il piano è riuscito a poco visto che sono state scattate delle foto a distanza di poche ore in cui si vede Mario Balotelli raggiungere lo stesso residence in cui alloggia Dayane.

In tutta questa baraonda di ipotesi e prove fotografiche, sembra che “Super Mario” abbia voluto, ancora una volta, imprimere il messaggio che tra i due esiste solo un bellissimo rapporto di amicizia e nulla di più: “Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni?“. Diretto e schietto Mario, ma quale sarà la verità? Non resta che attendere per ricevere ulteriori aggiornamenti.