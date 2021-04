Dayane Mello e Mario Balotelli avvistati a casa di Galliani: cosa bolle in pentola?

Sono sempre di più (e sempre più fondati) i rumors riguardanti la frequentazione tra Dayane Mello e Mario Balotelli. Come dichiarato dalla modella brasiliana nella casa del Grande Fratello Vip 5, lei e Super Mario hanno avuto una storia altalenante: si sono conosciuti quando Dayane, poco più che maggiorenne, era appena arrivata a Milano per lavorare nel mondo della moda.

Balotelli stava invece compiendo i primi passi come calciatore e ancora non era esploso come fenomeno. Negli anni, i due si sono lasciati e ripresi più volte, hanno avuto figli con altre persone – il calciatore ne ha avuti due, la Mello una, Sofia, nata dall’amore col modello Stefano Sala – ma a quanto pare il loro legame non si è mai spezzato davvero.

A unire Dayane Mello e Mario Balotelli, due ribelli per natura, istintivamente allergici alle regole – anche quelle del buon senso – c’è sempre stato un filo rosso che, a quanto pare, si è riannodato una volta che lei è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Nessuno dei due ha confermato o smentito la frequentazione, ma sta di fatto che negli ultimi mesi gli avvistamenti di coppia si sono moltiplicati, così come le indiscrezioni secondo cui stavolta farebbero sul serio.

L’ultima in ordine di tempo arriva da Roberto Alessi, il ben informato direttore di “Novella 2000”. Ospite nello studio di Adriana Volte a “Ogni Mattina”, talk show del mattino in onda su TV8, Alessi non solo ha confermato il ritorno di fiamma, ma ha anche parlato di una visita della coppia ad Adriano Galliani.

Galliani, che è l’amministratore delegato dell’Associazione Calcio Monza, la squadra dove gioca attualmente super Mario, è a casa in convalescenza dopo aver avuto il Covid. “Sembra che lei sia andata a prenderlo a Monza nel centro sportivo dove lui si allena con la squadra” ha spiegato Alessi, “poi sono stati avvistato in centro a Milano, in zona Brera. Sarebbero andati insieme a casa di Adriano Galliani”.