Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: "Non è una mia amica, Soleil lo è. Con lei soltanto un’esperienza lavorativa"

Durante la loro esperienza nella Casa del “GF Vip” Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, con i loro alti e bassi, hanno stretto una bella amicizia. Spesso infatti sono andate contro tutti gli altri vipponi per cercare di difendere l’amicizia nata tra le mura di Cinecittà.

Tuttavia però, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” l’ex concorrente di “Pechino Express”, negli ultimi giorni Dayane lancia un duro attacco nei confronti di Rosalinda, rivelando di non vederla come un’amica, a dispetto di altri vipponi che ha potuto conoscere durante la propria esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Dayane Mello

“Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto“ afferma con decisione Dayane per poi lanciare altre frecciatine nei suoi confronti: “Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”.

Successivamente parla della storia d’amore nata proprio tra Rosalinda e l’ex vippone Andrea Zenga, ammettendo di approvare questa coppia: “Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”.

Non si fa però mancare la risposta da parte di Rosalinda Cannavò, che ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di “Pipol Gossip“. L’attrice in questa circostanza ci va con molta più cautela, e non sembra voler infierire più di tanto nei confronti di Dayane.

“Onestamente detesto fare il classico ‘botta e risposta a distanza’” Rosalinda però non termina qui la sua risposta: “Avessi un problema con lei, le telefonerei dicendole tutto ciò che mi passa per la testa. Dayane ha fatto parte della mia vita, le ho voluto un bene dell’anima. Anche se mi impegnassi, non riuscirei mai a parlare male di lei. Spero con tutto il mio cuore che sia felice e che la vita le regali tutto ciò che desidera il suo cuore, te lo dico con onestà”.