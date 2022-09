Dayane Mello contro i reality: "Mi dissocio da questi programmi, sono su un nuovo percorso della mia vita"

Ascolta questo articolo

Mancano pochissimi giorni per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alla nuova opinionista Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Sul lato cast però si sa ben poco, poiché i concorrenti confermati sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha invece ufficializzato i tasselli sugli spin-off. Difatti, dopo le tante voci, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgè vengono confermati conduttori del “GF Vip Party”, mente Sophie Codegoni sarà conduttrice di “Casa Chi”. Infine Giulia Salemi, in questa settima edizione del reality, avrà il compito di leggere i messaggi social ai vipponi all’interno degli studi di Cinecittà.

Dayane Mello parla del “Grande Fratello Vip”

Tra gli ex volti, che in questa edizione non hanno ricevuto nessuna proposta lavorativa da Alfonso Signorini, ritroviamo Dayane Mello. Nella scorsa edizione l’italobrasiliana ha sostenuto più volte la sua amica Soleil, difendendola dalle innumerevoli critiche piovute sui social network.

Per questa edizione però Dayane, oltre ad affermare di non essere interessata a nessun vippone, lancia un duro attacco a questo tipo di programmi. Ecco le parole riportate testualmente dal sito “Blog Tivvù“: “Mi dissocio da qualsiasi tipo di reality a questo punto, non supporterò nessuno. Rispetterò semplicemente il mio pubblico perché so cosa hanno passato per me. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte”.

Lo sfogo però non termina qui: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa decisione. Ho passato molto tempo a prendermi cura del mio benessere psicologico per stare meglio, non voglio ricominciare da capo. Voglio amare e rispettare il mio pubblico, che non sarà più usato per aiutare nessuno“.

Intanto su Twitter arriva immediatamente la frecciatina di Alex Belli, ove l’attore di Parma ricorda come Dayane stia sputando sul piatto in cui ha mangiato per svariati anni.