Dayane Mello confessa: "Io e Rosalinda ci siamo veramente amate"

E pensare che erano in molti i telespettatori che si erano accaniti al programma solo per sapere in cosa sarebbe sfociato il loro rapporto. Parliamo della modella brasiliana, Dayane Mello e della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò al “Grande Fratello Vip”. Un rapporto nato sotto la stella dell’amicizia ma che, col tempo, ha iniziato a tramutarsi in qualcosa di più profondo.

In molti si erano infatti accorti che tra le due ragazze non era soltanto un rapporto di sincera e bellissima amicizia, ma si nascondeva qualcosa di più, qualcosa molto simile all’amore ma con difficoltà a mostrarsi appieno. In una recente intervista a “Chi” Dayane Mello finalmente svela cosa realmente provava per Rosalinda e quali sentimenti provava la Cannavò nei suoi confronti. Sembra infatti che i vari gesti interpretati dai fan delle “Rosmello” fossero tutti giusti, ovvero tra le due si era davvero instaurato l’amore.

I baci, le carezze, le coccole tra le coperte e persino i litigi nella casa, erano tutti chiari segnali che tra le due ex gieffine l’amore faceva da padrona. Ecco infatti cosa ha dichiarato la Mello in merito alla questione: “La storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo“.

E non ha per niente torto la modella, visto che la loro storia in più occasioni ha mandato in tilt il televoto, grazie ai tanti voti provenienti dal Brasile. A questo punto la domanda sorge spontanea: se era nato un sentimento così bello e profondo, oggi come vanno le cose tra le due ragazze?

La Mello afferma che per adesso c’è solo amicizia, dato che la Cannavò è felicemente fidanzata con Andrea Zenga, aggiungendo anche che non hanno ancora avuto modo di rivedersi da quando il reality è finito, ma conclude dicendo: “Quando succederà, sarà una cosa che avremo deciso insieme. Non dobbiamo forzare un incontro che sarà emozionante“.