Dayane Mello attacca la De Lellis: "Bel discorso, ma ci sono persone che vivono anche incubi"

La parola “influencer” la dice lunga sul ruolo che tanti giovani ricoprono grazie alla loro popolarità sui social. Influenzare la massa, questo cercano di fare e se il più delle volte si tratta di sponsorizzare qualche brand o lanciare nuove mode dietro lauti compensi, in alcuni casi ad essere veicolato è anche un pensiero o un modo di affrontare i vari problemi, per dare coraggio e forza ai propri followers.

Questo è quello che ha cercato di fare Giulia De Lellis, pubblicando un post in cui raccontava di nuovo del suo problema con l’acne. Tempo fa la ragazza ha postato alcune foto senza trucco, mostrando il suo viso segnato da imperfezioni che, però, non andavano certo ad intaccare la sua bellezza, ma la rendevano “una di noi“, lontano da quel prototipo di perfezione che il più delle volte esiste solo grazie a sapienti ritocchi digitali.

Il post della de Lellis e la risposta piccata della Mello

L’ex gieffina rivela quanto abbia sofferto nel periodo in cui non si accettava e usava ogni tipo di filtro per nascondere le sue imperfezioni. Il messaggio che ha voluto dare è che sia del tutto normale soffrire per una situazione del genere: “Se volete mettere kg di Makeup, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio. Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza. E se non riuscite a vedervi bell* è normale. Se non riuscite a toccarvi perché vi fa impressione, vi disgusta: è ovvio. Non toccatevi….. Perché vi diranno che passerà. Vi diranno che siete bell* anche così, che bisogna accettarsi, accarezzarsi… Vedersi meravigliosi ecc ecc…e si è vero pure questo ma… Quando uno ci sta dentro prova e sente tutt’altro. Bhe sappiate che quel tutt’altro è NORMALE, e passerà. Ma per farlo passare bisogna attraversarlo!“. Insomma, per lei non è stato facile accettarsi e accettare questo suo problema, ma alla fine ci è riuscita e ora ne può parlare tranquillamente.

Sul web, in tanti hanno apprezzato questo suo sfogo, tanti ma non tutti. Una tra questi è Dayane Mello che non ha apprezzato queste parole, ritenendole un pochino ipocrite e non veritiere: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio”.

Insomma, sembra che alla Mello non sia per nulla piaciuto questo cercare di infondere ottimismo e speranza ai fan, forse proprio perché partito dalla De Lellis? Non si sa e al momento Giulia non ha ancora risposto all’attacco.