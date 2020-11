Dayane Mello arrabbiata per la nomination di Enock svela un segreto

La showgirl e modella brasiliana Dayane Mello è una delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip”. Dayane è sicuramente una delle concorrenti che sta più facendo parlare e discutere di sè per le dinamiche create all’interno della casa e le sue sempre inaspettate dichiarazioni, non sempre però apprezzate dagli altri concorrenti.

La modella brasiliana nel corso dell’ultima puntata del reality show andata in onda in diretta televisiva ieri sera, venerdì 20 novembre 2020, è infatti finita al televoto visto che è stata nominata dalla maggior parte dei suoi compagni di avventura. La nomination più inaspettata per Dayane è stata però quella ricevuta dal concorrente Enock Barwuah (fratello del calciatore Mario Balotelli, suo ex fidanzato) che ha dato una motivazione che non è assolutamente piaciuta alla showgirl.

Il fratello di Mario ha infatti rivelato di non aver apprezzato di non essere stato scelto, nel corso della puntata precedente (andata in onda lo scorso lunedì 16 novembre), da Dayane nella catena di salvataggio.

Dopo la diretta della scorsa puntata tra Enock e Dayane vi è stato però un vero e proprio scontro. La modella si è infatti dimostrata particolarmente arrabbiata per la nomination ricevuta e in maniera del tutto inaspettata avrebbe rivelato di aver supportato il ragazzo in alcune situazioni particolarmente spiacevoli avvenute al di fuori della casa più spiata di Italia.

Queste le sue significative parole: “Con me hai chiuso. Io ti ho salvato un sacco e ti ho supportato, sono stata la prima quando è accaduta quella cosa a supportarti”. Dayane ha infatti voluto sottolineare come, rivelare certi dettagli su Enock, avrebbe potuto creare particolari dinamiche all’interno della casa ma lei non lo ha voluto fare in quanto particolarmente legata al ragazzo e al suo percorso nel programma televisivo di canale 5.