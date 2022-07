Davide Silvestri e Alessia Costantino sposi: matrimonio country con gli ex vipponi

Ascolta questo articolo

Davide Silvestri e Alessia Costantino hanno detto sì e si sono sposati domenica 3 luglio, così come era stato anticipato dal settimanale “Chi” qualche settimana fa, in un servizio che riportava la dolce proposta di matrimonio fatta dall’ex attore alla sua futura moglie.

Un matrimonio in stile contadino, celebrato presso “La Lodovica“, una dimora in aperta campagna risalente al diciannovesimo secolo e situata a Vimercate, in Lombardia. Gli sposi si sono presentati su un trattore, così anche gli ospiti, ai quali è stato richiesto un dress code in stile country che la maggior parte ha rispettato alla lettera.

Silvestri ha indossato un completo classico, con gilet broccato, mentre la sposa si è presentata con un ambito molto elegante dallo stile retrò, senza spalline e con la scollatura a cuore e gonna ampia di tulle. Un’atmosfera gioiosa e divertente ha fatto da sfondo a tutta la giornata, alimentata anche dalla presenza di diversi ex gieffini accorsi per festeggiare il loro ex compagno di viaggio.

Gli ex vipponi animano il matrimonio di Davide e Alessia

Presenti Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassié e Giucas Casella, quest’ultimo – in perfetto stile western – ha divertito tutti chiedendo alla sposa di pensare con calma e tranquillità ad un eventuale sì. Molto eleganti anche la Ricciarelli e la Salassié: la prima si è presentata con una camicia gialla a fiori rossi e pantaloni in abbinamento, Jessica ha optato per un outfit più “leggero”, top corto a quadratini, gonna bianca di cotone e un ampio cappello.

Barù con una salopette marrone, investito di un ruolo molto importante, si è occupato di grigliare per tutti gli ospiti. Kekko Silvestri, cantante dei Modà e cugino di Davide, è stato il suo testimone. Per l’occasione è stata servita birra a volontà prodotta proprio da Kikko e Davide. Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sono riusciti a partecipare alla cerimonia per motivi di lavoro, mentre nessun invito è stato mandato ad Alex Belli e Soleil Sorge.