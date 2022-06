Davide Silvestri e Alessia Costantino presto sposi: la romantica proposta di matrimonio

Ascolta questo articolo

Davide Silvestri si è deciso e finalmente ha chiesto la mano della sua storica fidanzata Alessia Costantino. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena, come lui stesso ha raccontato sulle pagine del settimanale “Chi“.

Da tempo i fan della coppia attendevano questo momento e ora possono vedere coronato l’amore tra Davide e Alessia che tanto li aveva appassionati durante la partecipazione dell’attore al “Grande Fratello Vip“. In quell’occasione, infatti, Silvestri si era dichiarato innamorato pazzo della sua fidanzata, pronunciando davanti a milioni di telespettatori quel “ti amo” che solitamente non riusciva a pronunciare.

I dettagli della proposta di matrimonio

I motivi che l’hanno spinto a scegliere la chiesa di Bellusco come sfondo per questa proposta li spiega lui stesso durante l’intervista sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: in pratica ogni volta che Davide passava davanti alla Chiesa, sentiva un forte desiderio di consacrare il suo amore proprio su quell’altare e così ha preso la decisione, anche se confessa quanto sia stato complicato convincere la fidanzata.

“Quando ha visto la benda è andata in paranoia“, fa sapere Silvestri, anche se alla fine si è lasciata convincere a salire sul furgoncino che Davide utilizza per la consegna delle birre: “Quella scena l’avevo sognata da anni. Ma quando dal sogno siamo passati alla realtà è stato fantastico. Una volta arrivati, ho tolto la benda a Lilì. Il primo incontro è stato con suo padre Mauro, poi abbiamo percorso insieme la scalinata della chiesa e, quando ci siamo guardati, eravamo entrambi disorientati. Bellissimo! Ragazzi, se avete accanto l’amore della vostra vita, sposatevi. Non fate passare il tempo, perché poi è perso e non torna indietro“.

La cerimonia sarà celebrata il prossimo 3 luglio, quindi manca davvero poco al grande giorno. Aumenta l’emozione per l’attesa: “È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia. C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle “Sì, lo voglio” poi mi giro e…siamo marito e moglie“.