David e Victoria Beckham, vacanze in Puglia in una villa super-lusso: la cifra a notte è da capogiro

David e Victoria Beckham hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Italia, per la precisione nella Terra pugliese. Non hanno mai nascosto di avere una predilezione per la nostra penisola, e anche in questo momento dove l’emergenza Coronavirus – pur con qualche allentamento – è sempre presente, loro sono arrivati con tutta la famiglia al seguito.

La loro meta preferita, scelta ormai più volte, è la villa super-lusso di “Borgo Egnazia“, a Fasano nella provincia di Brindisi. La dimora, costruita su ben 3 livelli, offre servizi e comfort a gogo, tra cui anche quello di due massaie, sempre pronte per soddisfare e rendere il soggiorno dei loro ospiti il più confortevole e rilassante possibile.

La villa super lusso da 3.000 euro a notte

Tra le varie opzioni che la villa propone per i suoi ospiti, i Beckham hanno scelto “Villa Meravigliosa” che già il nome dà la giusta misura di cosa aspettarsi durante il soggiorno. Intorno alla villa c’è un giardino di 100 mq e, sotto il patio, una meravigliosa piscina. Ma non finisce qui, nella struttura verranno messi a disposizione anche due massaie – disponibili per qualsiasi bisogno – e un “local adviser” che sarà una guida per conoscere meglio il territorio.

Come si potrà immaginare, tutto questo non è alla portata di tutti. Il costo a notte della “Villa Meravigliosa” è di 3.000 euro, circa. Una cifra che ha fatto torcere il naso a qualcuno, convinto che sia uno sperpero inutile ed esagerato di denaro. Altri, invece, hanno fatto i complimenti ai Beckham augurando loro un buon soggiorno.

La famiglia dell’ex calciatore del Manchester United, del Real Madrid e del Milan, inseme con la moglie ex Spice Girls sono giunti in Puglia insieme al figlio Brookyln Beckham e Nicola Peltz, la sua attuale fidanzata, con loro anche gli altri figli: Romeo, Cruz e Harper-Seven. Ricordiamo che la villa dove trascorreranno la loro settimana di vacanza, è stata scelta anche da altre star internazionali, come Jessica Biel e Justin Timberlake dove si sono sposati nel 2012 e Madonna che ha festeggiato lì il suo 59° compleanno, nel 2017.