David e Victoria Beckham, mega villa in regalo per le nozze del figlio

Cosa ne pensa l’autore

Antonietta Ricciuti - Se i due ragazzi hanno deciso così presto di sposarsi evidentemente si amano davvero e vogliono creare una famiglia, non ho pregiudizi per la loro giovane età. Del resto sono stati d'esempio nella sua vita i genitori David e Victoria, che sono insieme da oltre vent'anni. Il regalo penso che sia un bel gesto da parte dei genitori, che vogliono in qualche modo aiutare il figlio, facendo per altro un regalo molto utile. Le spese sostenute per la villa saranno sicuramente eccessive, ma la loro è una famiglia che può permetterselo.