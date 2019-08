David Beckham vuole comprare l’appartamento più costoso del mondo

Pur avendo appeso gli scarpini al chiodo, David Beckham rimane a tutti gli effetti una stella le cui scelte fanno sempre notizia. Anche l’ultima news che lo riguarda non è certo di quelle che passano inosservate: stando alle ultime indiscrezioni, l’ex stella del Manchester United e del Milan ha messo gli occhi sull’appartamento più costoso del mondo.

In veste di proprietario dell’Inter Miami, la squadra di calcio pronta a debuttare nella Major League Soccer statunitense, il marito di Victoria Adams ha necessità di trovare casa in Florida nel più breve tempo possibile. Sul punto lui e famiglia hanno già adocchiato un appartamento esclusivo che si trova a Miami, e più precisamente nel One Thousand Museum.

Per chi non lo sapesse, è questo il nome del prestigioso grattacielo progettato dall’architetto Zaha Hadid che sarà completato entra la fine di quest’anno. A quella data l’edificio di 62 piani per 215 metri di altezza diverrà una delle costruzioni più alte ma soprattutto più lussuose di Miami.

Al suo interno si troveranno 83 appartamenti da sogno dal valore compreso tra i 5,9 e i 21,85 milioni di dollari. Ma David Beckham con moglie e tre figli al seguito, sembrano non accontentarsi, e considerata l’intenzione di fare un mega investimento immobiliare, hanno deciso di non farsi scappare l’appartamento più esclusivo da 45 milioni di dollari, equivalenti a circa 40 milioni di euro.

Per quanto è dato sapere, se l’operazione dovesse andare in porto, David Beckham potrebbe vantarsi di aver acquistato l’appartamento più costoso del mondo. E non potrebbe essere diversamente, specie se si considera che la struttura realizzata dall’archistar irachena che si trova al 1000 Biscayne Boulevard, nel “downtown Miami”, dispone di una spa, di un centro fitness, un eliporto sul tetto e di una piscina che prevede il collegamento diretto con la spiaggia di Miami.