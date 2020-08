Daniele Scardina positivo al Coronavirus: Diletta Leotta preoccupata

Da poco ritornato della sue meritate vacanze, l’ex compagno di Diletta Leotta, il pugile Daniele Scardina, ha ricevuto anche lui la notizia circa la sua positività al tampone effettuato per il Covid-19. Anche Scardina infatti, come tanti altri vip, hanno deciso quest’anno di passare le vacanze estive in Sardegna.

L’isola è stata da poco nominata come il luogo dove vige “La maledizione della Sardegna“. Tanti, forse troppi, sono stati i vip (anche le persone meno conosciute) che al ritorno dall’isola, sono tutti risultati positivi al virus. A dare la notizia della positività di Scardina al tampone è stata la famosa conduttrice di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci.

Scardina infatti sarà il nuovo componente del corpo di ballo di questa nuova ed imminente edizione. La Carlucci ha diramato la notizia tramite un messaggio su Instagram: “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina che è positivo“. Il pugile però non è il solo ad essere positivo al virus, con lui anche il ballerino Samuel Peron.

La presentatrice ha poi aggiunto: “Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio“.

A manifestare ansia e preoccupazione è anche l’ex ragazza del pugile, la giornalista sportiva Diletta Leotta, in quanto la ragazza aveva avuto dei contatti con Scardina in questi giorni di vacanza, incontrandosi in un locale a Porto Cervo. Nonostante la positività da parte del pugile, c’è da dire che il ragazzo ha dichiarato di non accusa nessuna sintomatologia particolare.

I casi di positività sono drasticamente aumentati, soprattutto per coloro che hanno trascorso le proprie vacanze in Sardegna. Non resta che attendere dei nuovi risvolti per quanto riguarda la salute di Scardina.