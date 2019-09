Daniele Scardina, le parole su Diletta Leotta: "Una ragazza semplice"

Daniele Scardina ha conquistato il cuore di Diletta Leotta ed è soprannominato King Toretto. Il pugile vanta il titolo di campione dei super media ed è stato protagonista di una recente intervista al settimanale “Chi”, diretto dal giornalista Alfonso Signorini. Scardina ha avuto modo di porre l’accento sulla bella giornalista bionda, che ha terminato la lunga relazione con il manager televisivo Matteo Mammì.

Queste sono le parole dello sportivo nel momento in cui gli sono state poste delle domande riguardo alla Leotta: “E’ una ragazza semplice, nonostante tutto quello che le succede intorno”. Rispetto alla relazione con la giornalista di Dazn, Daniele Scardina ha dimostrato di voler rimanere con i piedi per terra affermando: “Il tempo dirà”.

Il rapporto con la fidanzata Diletta Leotta

Questa notizia del settimanale Chi esce in edicola mercoledì 4 settembre e, nel corso dell’intervista, Scardina ha avuto modo di porre l’accento sulla sua infanzia. Il pugile ha ricordato che da adolescente ha passato più tempo in strada che a casa attraverso queste parole: “La boxe mi ha salvato la vita da strade sbagliate”.

Daniele Scardina ha sottolineato di essere grato a questo sport e per la prima volta ha avuto modo di parlare dell’incontro con Diletta Leotta. L’intervista ha rivelato di conoscere la giornalista catanese per via del suo lavoro e ha spiegato di apprezzare il suo talento in quanto è un personaggio fortissimo.

Il campione di boxe si è limitato a dire di aver conosciuto una persona stupenda ma non si è voluto sbilanciare in merito alla relazione. Daniele Scardina ha fatto notare che è uno sportivo capace di lanciare messaggi importanti: “Parlo di Dio”. Nel mese di agosto Scardina ha preso parte alla festa della fidanzata, ma non è comparso nelle storie pubblicate su Instagram dalla Leotta. Riguardo alle foto di Diletta Leotta, il pugile ha affermato: “Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”.