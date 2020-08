Daniele Scardina in lacrime per Diletta Leotta: "Mi ha lasciato ma voglio riprenderla"

Continua ad infiammare le testate di cronaca la rosa la storia tra Diletta Leotta ed il pugile Daniele Scardina. I due ragazzi sono stati insieme per un anno e si sono lasciati qualche settimana fa ma a quanto pare l’amore non è finito per entrambi.

Daniele infatti sarebbe ancora innamorato della bella conduttrice sportiva e ha dichiarato di essere a pezzi per la rottura della loro storia d’amore. A decidere che il loro amore era giunto ormai al capolinea è stata infatti la Leotta, dopo un anno di relazione.

Daniele Scardina si è recentemente concesso un’intervista per il settimanale “Chi” e sembra proprio che abbia raccontato la sua versione dei fatti in lacrime, in un lungo sfogo consolatorio.

“Io la amo e non l’ho tradita” – ha raccontato il pugile King Toretto che ha dimostrato di essere pronto a tutto per tornare insieme a lei -“Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo”.

La conduttrice sportiva ed il pugile si erano fidanzati durante la scorsa estate, le prime foto insieme risalgono infatti al mese di luglio. Un anno dopo è arrivata la notizia della rottura, che è poi stata alimentata dal gossip che la vedeva insieme a Zlatan Ibrahimovic in un noto locale di Milano.

Tuttavia si trattava solo di un amicizia e non della nascita di un imminente flirt. Diletta Leotta e il noto calciatore si sono infatti conosciuti durante la registrazione di uno spot pubblicitario e oltretutto Ibrahimovic è felicemente sposato con Helena Seger. Non resta che attendere di scoprire come reagirà Diletta Leotta di fronte alle dolci parole rilasciate dal suo ex fidanzato.