Daniele Scardina, dopo Diletta Leotta c’è un nuovo amore: è una nota influencer

Daniele Scardina ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con la conduttrice televisiva Diletta Leotta, il pugile sembra aver trovato una nuova anima gemella. A raèire il cuore di King Toretto è un volto molto noto al gossip e al mondo dello spettacolo: Cristina Buccino. All’influencer in passato sono stati attribuiti numerosi flirt.

E’ stato un anno particolarmente duro e difficile per il pugile. Prima della partecipazione a Ballando con le Stelle, Toretto ha infatti contratto il Coronavirus. Rientrato nel cast del programma di Milly Carlucci, Toretto è stato oggetto di numerosi gossip. I rumors parlavano di un flirt tra il pugile e la ballerina Anastasia Kuzmina.

Stando alle ultime rivelazioni del rotocalco di gossip Chi magazine, a far battere ancora una volta il cuore di King Toretto è la Buccino, Dagli scatti che sono stati pubblicati, i due appaiono in atteggiamenti molto intimi. I paparazzi del noto settimane diretto da Alfonso Signorini hanno immortalato la neo coppia in un noto locale milanese.

Baci, abbracci e coccole: passione rovente per la coppia dell’estate 2021. Il loro incontro è avvenuto dopo il ritorno di Daniele in Italia. Il pugile, infatti, passa buona parte dell’anno negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Lì ha installato il suo quartier generale per allenamenti e disputare match sul ring.

Fino ad oggi Scardina non era mai uscito allo scoperto. La storia con Diletta lo ha segnato profondamente. Anche per la conduttrice di DAZN le cose sono cambiate. Già da diversi mesi, la Leotta fa coppia fissa con il divo turco Can Yaman (prossimo volto di Sandokan). I due sono attualmente in Turchia, dove stanno trascorrendo delle vacanze da sogno.

Nel corso di una recente intervista a Verissimo, Daniele ha riservato delle belle parole nei confronti della sua ex, sottolineando di aver vissuto con la Leotta un grande amore “vero”. Una parola che è sembrata ai più una frecciatina alla nuova relazione di Diletta e Can.