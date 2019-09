Daniele Liotti, le parole dell’attore: "Prima non ero un amante della montagna"

Daniele Liotti è stato protagonista di una recente intervista al settimanale “Tv Sorrisi E Canzoni”, dove ha parlato dell’importanza della serie televisiva “Un Passo Dal Cielo” che giunge alla sua quinta stagione.

L’attore ha rivelato che si sta godendo un periodo di meritato riposo dopo essere passato da un set a un altro. L’interprete ha sottolineato di essere tornato da alcune settimane dalla trasferta portoghese, nella città di Lisbona, dove è stato impegnato a girare un film con altri due attori di rilievo, come Ricky Memphis e la coppia formata da Luca e Paolo.

Un nuovo film per l’attore

Liotti ha avuto modo di dare delle anticipazioni su questo film diretto dal regista Alberto Ferrari. La trama si incentra su quattro uomini che si recano in Portogallo, dopo venti anni dall’Erasmus in quanto sono venuti a conoscenza della morte di un’amica che ha lasciato loro in eredità un figlio di 20 anni.

Nel corso dell’intervista, Daniele Liotti ha avuto modo di porre l’accento intorno alla quinta stagione di Un Passo Dal Cielo ed è stato notato che gli ascolti della quarta stagione, la prima con lui e senza la presenza di Terence Hill, ha registrato degli ascolti importanti: si è trattato di “una scelta azzeccata”.

L’attore ha ricordato il momento in cui gli hanno proposto di prendere il posto di Terence Hill, sottolineando la responsabilità di sostituire un personaggio molto amato dal pubblico. Liotti ha svelato che uno dei motivi per cui ha deciso di accettare il ruolo di Francesco Neri in Un Passo Dal Cielo è legato alla bellezza dei luoghi nei quali è stata girata la serie televisiva. Il protagonista della fiction ha voluto precisare di non essere un amante della montagna prima di aver girato la fiction Un Passo Dal Cielo e non ha mai fatto una settimana bianca ma, grazie alla serie tv, ha avuto la possibilità di conoscere le Dolomiti.