Daniele Interrante risponde duramente alle accuse di Melissa Satta: "Che vergogna. Ingrata, se sei famosa lo devi a me"

Daniele Interrante non ci sta e, dopo aver accolto con molto fastidio le dichiarazioni di Melissa Satta rilasciate sul suo conto nella trasmissione di Piero Chiambretti #CR4- La Repubblica delle donne, ha voluto rimandare le offese al mittente. Come ben ricordiamo infatti la storia d’amore tra Daniele e Melissa è cominciata quando la showgirl non era ancora famosa e oggi infatti lo stesso Interrante la reputa un’ingrata.

Melissa Satta infatti mercoledì 5 dicembre 2018 ha commentato a Piero Chiambretti le sue relazioni più note e tra queste anche quella con l’ex tronista Daniele Interrante. “Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo ma perché? In quella relazione ero io l’uomo” ha infatti chiosato la Satta. Successivamente la stessa aveva altresì commentato la sua storia con Bobo Vieri e il matrimonio con Kevin Boateng.

“Con Vieri, invece, è stata una relazione più cosciente. Sei anni di relazione. Se sono felice con Boateng? Io sono felice in generale nella vita, ho un figlio meraviglioso. Io dico sempre che mio marito è il vero showman di casa, balla e canta ancora meglio” ha raccontato la showgirl. Ma in un’intervista al settimanale Spy, Daniele Interrante ha svelato di essere rimasto molto deluso da tali parole tanto da provare un dolore strano.

“A quelle parole dette dalla signora Satta ho provato turbamento. Lo trovo scorretto e vergognoso” ha infatti rivelato l’ex tronista tanto da raccontare come lui stesso sia stato in parte l’artefice del successo di Melissa Satta. Daniele oltretutto tiene a ricordare proprio all’ex velina che quando si sono fidanzati lei era maggiorenne da poco ed era venuta a Milano dove lui stesso le aveva trovato una casa.

“Da sconosciuta l’ho portata in tv da Maurizio Costanzo a Buona domenica, che ai tempi faceva il 40% di share, poi insieme siamo andati a ‘Volere volare’, trasmissione di Maria De Filippi, lei ha iniziato per merito mio” ha concluso Interrante.