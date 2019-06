Daniele Del Moro torna a parlare del suo passato: "Non mi sono voluto bene"

Daniele Del Moro è stato uno dei concorrenti più misteriosi del reality più seguito d’Italia. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello ha instaurato una bella amicizia con Valentina Vignali e sembrava stesse per iniziare una storia d’amore con Martina Nasoni, dopo un’iniziale bacio però i due si sono allontanati e la storia non è proseguita.

Dopo la fine del Grande Fratello tuttavia i due sembrano essere molto affiatati; Daniele ha infatti postato su Instagram varie stories in compagnia della vincitrice del reality. I due ragazzi hanno passato il pomeriggio e la serata insieme; già all’interno della casa, a poche settimane dalla fine del reality, il giovane veronese aveva dichiarato a Martina di volerla frequentare fuori dalla casa perché all’interno del programma, con le telecamere, non riusciva ad essere sè stesso, anche per paura della possibile reazione della sua famiglia.

Proprio grazie alla sua famiglia e soprattutto a sua sorella è riuscito a superare un periodo buio della sua vita. Durante la sua permanenza nella casa aveva infatti raccontato agli altri ragazzi di aver sofferto molto in passato e di non essersi voluto bene; non era sceso nei dettagli ma ha confessato che dai 20 ai 30 anni non è mai stato felice. In quel periodo ha potuto contare sui genitori e sulla sorella, che gli sono stati vicino e che lui adesso non vuole più deludere.

In queste ore, inoltre, riferendosi ai molti che lo criticano, ha lanciato un messaggio su Instagram, scrivendo di ridere alle cavolate che legge sul suo conto, ma ha anche precisato: “Ogni tanto nella vita far valere il proprio pensiero davanti a chi ti vuol far passare per una persona che non sei vuol dire volersi bene. Ed io non mi sono voluto bene per troppo tempo”.

Infine ha concluso il post ringraziando tutti quelli che invece si preoccupano per lui e gli mostrano ogni giorno il loro affetto, Del Moro inoltre, da quando è uscito dalla casa, condivide con i suoi followers molti momenti quotidiani, come quando va in palestra o le uscite, appunto, con Martina Nasoni.