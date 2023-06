Daniele Dal Moro rivela: "Sono in causa con il GF Vip"

Daniele Dal Moro e il “Grande Fratello Vip“, il reality in onda su Canale 5, non si sono lasciati nel migliore dei modi, a causa della sua squalifica che ha sancito l’addio dalla Casa più spiata d’Italia. Va comunque sottolineato che i rapporti con Alfonso Signorini, almeno all’apparenza, sembrano essere rimasti buoni, poiché l’ex tronista e Oriana Marzoli hanno rilasciato al settimanale “Chi Magazine”, diretto proprio da Signorini, una intervista nella quale sottolineano di aver fatto pace e di voler quindi continuare la loro relazione.

La squalifica di Daniele è stata sancita a causa dei comportamenti ritenuti scorretti dagli autori del “GF Vip”, una scelta che però non venne presa benissimo dal diretto interessato, in cui lanciò immediatamente una frecciatina sui canali social: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. E la seconda che le regole sono uguali per tutti”.

Daniele Dal Moro ha fatto causa al Grande Fratello Vip

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Daniele, durante una diretta fatta su Twitch, ha rivelato per la prima volta di aver fatto causa al reality show in onda su Canale 5. Ovviamente Dal Moro afferma di non poter entrare nei dettagli, promettendo però delle nuove novità nel giro di pochi giorni.

“Adesso devo essere abbastanza light senza entrare nei dettagli e in tematiche scottanti. Anche per evitare che mi chiudano il canale alla prima diretta” ha affermato Daniele per poi aggiungere: “Però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire”.

Successivamente ci tiene a ricordare il post fatto da lui stesso una volta squalificato dalla Casa: “Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogli**e”.