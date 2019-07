Daniele Dal Moro parla del suo incidente in moto: "Ho la pelle dura"

Daniele Dal Moro è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello 16, il reality show di canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi. Nella Casa ha fatto un ottimo percorso, classificandosi quarto dietro a Martina Nasoni, Enrico Contarin e Gianmarco Onestini.

Negli ultimi giorni Daniele Dal Moro però sta facendo parlare per una vicenda ben più grave. Purtroppo è stato protagonista di un violento incidente in moto, che ha fatto preoccupare molto i fan del modello veronese. Fortunatamente la vicenda si è risolta in maniera positiva, anche se le conseguenze potevano essere molto più gravi.

Le parole di Daniele Dal Moro

Il modello su Instagram non ha nascosto la paura per il brutto incidente capitatogli in moto: “Ci ho rimesso quasi le penne”. L’impatto è stato molto violento, poiché la GoPro posizionata sul suo casco si è rotta in mille pezzi. Al momento non si conoscono, però, dinamiche dettagliate sullo scontro.

Fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento, poiché Daniele Dal Moro ha voluto tranquillizzare i suoi fan sul proprio stato di salute, mostrandosi anche durante un allenamento e dichiarando di avvertire un po’ di dolore al polso e alla spalla, ma di non preoccuparsi, perchè ha la pelle dura. Tra i tanti messaggi di solidarietà arriva anche quello di Martina Nasoni: “Tu devi andarci piano, hai capito? Ora vai a prendere la moto, fai quel c***o che ti pare. Io ti ammazzo veramente!”.

Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha avuto l’opportunità di conoscere Daniele Dal Moro proprio durante la sua permanenza negli studi di Cinecittà. I due sono sembrati sempre molto affiati. Tuttavia il modello veronese non pareva certo di iniziare una relazione dinanzi alle telecamere di canale 5.