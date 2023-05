Daniele Dal Moro attacca i suoi fan: "Mi create solo problemi"

L’ira di Daniele Dal Moro questa volta colpisce la fandom degli “Oriele”. Il motivo, secondo come riportato dal sito “Isa & Chia“, sarebbe scaturito quando l’ex tronista di “Uomini e Donne” avrebbe iniziato a seguire, e successivamente mettere like, alle foto di una ragazza per attirare l’attenzione della diretta interessata.

Infatti Oriana Marzoli stata immediatamente avvisata dal fandom in merito a questi like di troppo e da qui sarebbero scaturite delle incomprensioni più o meno importanti. Daniele ha pubblicato inizialmente il messaggio arrivato alla sua fidanzata, per poi cancellare il tweet e continuare il proprio sfogo con altre accuse piuttosto importanti.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro contro gli “Oriele”

“La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre ca**te!”. Inizia così lo sfogo di Daniele, in cui poi viene sottolineato che la colpa della squalifica al “Grande Fratello Vip” sia da addossare quasi esclusivamente ai suoi fan, ricordando quindi che questa storia d’amore, a livello mediatico, gli avrebbe portato solamente una esperienza piuttosto negativa nella casa più spiata d’Italia.

Ricorda poi ai suoi fan di non essere una new entry nel mondo televisivo e dei social, poiché bazzica questo mondo già da alcuni anni: “Mi dispiace solo perché come sempre pagano anche quelli che non se lo meritano. Ma in fin dei conti è un po’ quello che è successo a me!”. Infine lancia un’ultima frecciatina ai suoi fan, ricordando che negli anni non avrebbe percepito un singolo euro da loro: “In tutti questi anni non ho mai percepito un singolo euro da voi! Me dovete spiegà che me ne faccio dei follower?! […] d’ora in poi userò i social solo per lucrare”.

Tra l’altro su Twitter l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha litigato anche con Alessandro Rosica, conosciuto soprattutto con lo username di “Investigatore Social”. L’ex volto di “Mattino Cinque”, infatti, lo ha accusato di portare avanti il giochetto di comportarsi da finto etero, oltre ad etichettarlo come una persona violenta verbalmente.