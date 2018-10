Daniele Bossari dalla parte di Lory Del Santo: "Facile scagliarsi contro di lei"

L’ingresso da parte di Lory Del Santo all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere e a sollevare moltissime polemiche soprattutto nelle trasmissioni molto seguite dai telespettatori italiani. La sua decisione di prendere parte al reality dopo la morte prematura del figlio Loren infatti, è stata capita da molti ma anche criticata da altri.

E’ stata la stessa Lory a spiegare la sua scelta anche ai coinquilini che in questi giorni condivideranno il tempo con lei, asserendo che isolarsi e stare lontana da tutto e da tutti non l’avrebbe aiutata. A schierarsi in sua difesa oggi è un ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero Daniele Bossari.

Intervistato dal settimanale Chi, Daniele ha dichiarato: “Il tema è delicato. Faccio estrema fatica a entrare nella testa di Lory. E poi se ha scelto liberamente di partecipare chi può dire o fermare il suo volere? Rispetto la sua volontà”. Lui stesso lo scorso anno ha voluto entrare nella casa più spiata degli italiani per mettersi alla prova e oggi ha voluto calarsi nei panni della regista di The Lady.

“Sarà facile scagliarsi contro di lei, non ho dubbi. Ma dall’altra parte, riflettendo, mi immedesimo di chi cerca una bolla protettiva o una sorta di coccola diversa da quotidiano” ha infatti sottolineato Bossari che vede la casa come una sorta di limbo con un calore che avvolge. “Questo discorso lo faccio da concorrente e per tutti i concorrenti, ma il caso Del Santo potrebbe rientrare, forse, dentro questa protezione psicologica che il reality offre attraverso un’adeguata struttura di assistenza” conclude Daniele.

Molti personaggi dello spettacolo invece sembrano non essere d’accordo con il pensiero del vincitore del Grande Fratello Vip 2. Cristiano Malgioglio infatti continua a ribadire che secondo lui la casa del Grande Fratello non sarebbe sicuramente il supporto psicologico di cui Lory Del Santo avrebbe veramente bisogno in questo momento.