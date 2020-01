Daniele Bossari confessa un particolare sul Grande Fratello Vip: "Non volevo farlo"

Lo scorso novembre è uscita l’autobiografia di Daniele Bossari intitolata “La faccia nascosta della luce“, in cui parla della sua vita privata e dei problemi avuti in passato. Questo libro, che ha ottenuto un buon successo, è riuscito a far parlare nuovamente del conduttore.

Il marito di Filippa Lagerback, oltre al libro, è ritornato anche sul piccolo schermo. Infatti dal 1 di gennaio va in onda “Il Boss del Paranormal” su DMAX, dove Daniele Bossari guida lo spettatore in un viaggio misterioso che attraversa e indaga gli eventi paranormali che avvengono in tutto il mondo.

Le parole di Daniele Bossari

Questo ritorno al successo, dopo un periodo non facile, è avvenuto grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. Qui riesce nuovamente a conquistarsi il pubblico da Casa, sconfiggendo in finale sia Giulia De Lellis, una delle più quotate nel reality show grazie all’alto numero dei seguaci su Instagram.

Tuttavia, al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, svela un retroscena dietro al “Grande Fratello Vip 2“: “Non volevo farlo. Mi stavo riprendendo, ma ero ancora debole, fisicamente e mentalmente. Ero convinto che sarei rimasto nella Casa per tre giorni. Poi ho capito che era un’altra prova e che dovevo superarla”.

Questa sua esperienza viene ricordata affettuosamente dal pubblico anche per la proposta di matrimonio avvenuta in diretta con Filippa Labergack, sottolineando che quel momento è venuto in una maniera totalmente spontanea: “Così, mi sono ritrovato a chiedere in diretta a Filippa, che non vedevo da tempo per la trasmissione, di sposarla, ma non era finzione, era un gioco serissimo, era vita vera”. Successivamente svela di aver accettato l’offerta degli autori del “Grande Fratello Vip” sia per una questione di popolarità e denaro che affrontare tutte le sue paure ed i mostri nella Casa più spiata di Italia.