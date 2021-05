Daniela Martani attacca alcuni naufraghi e svela i suoi favoriti a "L’isola dei famosi"

L’ingresso di Daniela Martani a “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha immediatamente creato un enorme caos mediatico. Infatti il pubblico, e alcuni giornalisti come Selvaggia Lucarelli, hanno fatto capire che sia inopportuno far sbarcare in Honduras l’ex conduttrice radiofonica per via del suo pensiero no-vax.

Intervistata dal sito “Super Guida Tv” rivela però che molte cose dette sul suo conto prima di far parte del format sono state mal interpretate. Per questo ci tiene a smentire di essere contro i vaccini ma pretende solamente che una persona abbia il diritto di scegliere se farselo oppure no.

Daniela Martani parla de “L’isola dei famosi”

L’ex gieffina svela di essere rimasta molto felice per la sua avventura seppure non abbia legato con molti naufraghi, tra cui due concorrenti in particolare: “Per me Gilles deve andare via immediatamente dall’Isola dei Famosi. Non mi piace il suo modo di rapportarsi alle donne. […] Gilles ha un comportamento che spiazza. Prima ti urla contro e poi ti chiede scusa. Evidentemente soffre di uno sdoppiamento di personalità”.

Ha un parere molto negativo anche sulla cabarettista romana: “Trovo insopportabile Valentina Persia che si sta dimostrando troppo aggressiva con alcuni concorrenti. Sta tirando fuori il suo lato peggiore. Il dire le cose in faccia non giustifica il modo aggressivo di farle notare. Deve cambiare rotta altrimenti non ne uscirà bene da questa esperienza”.

Daniela Martani però ammette di apprezzare molto sia Fariba Tehrani che Miryea Stabile, anche loro come lei isolati dal gruppo. Su Angela Melillo invece ammette di averla apprezzata molto nel primo periodo passato su l’isola, mentre ora non la vedo di buon occhio a causa del suo avvicinamento al “gruppetto”. Tra gli ultimi criticati anche Awed, rivelando di vederlo del tutto costruito proprio come i suoi video che pubblica su YouTube.