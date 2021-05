Daniela Martani accusa Gilles di essere rimasto sull’isola solo per questioni economiche

Daniela Martani continua a lanciare dei duri attacchi nei confronti di Gilles Rocca, entrambi ex concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi insieme ai suoi opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini su Canale 5.

Nelle scorse settimane Daniela Martani ha commentato le dirette de l’isola su Twitter definendo Gilles come un bulletto di periferia, accusandolo tra l’altro di essere inadatto a gestire la sua stessa ira. In effetti l’ex concorrente di “Ballando con le stelle”, durante la sua partecipazione al reality, è stato accusato spesso di essere violento verbalmente.

Le nuove accuse di Daniela Martani

L’ex conduttrice di Radio Kiss Kiss è stata intervistata dal settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti. Ovviamente l’attenzione viene focalizzata su l’isola, in cui Daniela Martani svela i suoi antagonisti rivelando che Gilles è stato il suo “nemico” principale nella trasmissione.

La Martani dichiara di aver avuto divergenze di opinioni e discussioni con Rocca già prima che iniziasse il reality, ma non vuole rivelare cosa sia successo: “Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo”. Una volta sbarcati sull’isola le cose non sono cambiate: “Gilles è stato il mio antagonista principale sull’Isola. È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare”.

Daniela afferma poi che non sapeva come parlare con Rocca: “Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene”. Nella parte finale della sua chiacchierata al magazine la Martani lancia un altro duro attacco a Rocca: “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”.