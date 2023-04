Daniela Collu augura la morte a Silvio Berlusconi e poi cancella il tweet

Daniela Collu, conosciuta su Instagram e Twitter con l’username “Stazzitta”, nelle ultime ore è finita al centro a causa di un tweet contro Silvio Berlusconi. Al momento l’ex presidente del Consiglio si trova all’ospedale San Raffaele di Milano, ove il professore Alberto Zangrillo, medico personale del Cav, e Fabio Ciceri, primario delle unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia, hanno annunciato che Berlusconi ha la leucemia mielomonocitica cronica.

Il referto medico parla chiaro: “Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo”.

Gli haters contro Silvio Berlusconi

Come per ogni personaggio pubblico, in molti stanno utilizzando il mezzo dei social network nella maniera più sbagliata possibile. In questa categoria ci entra benissimo Daniela Collu che, nella giornata di ieri, ha pubblicato un tweet in cui “esulta” per le condizion di salute di Silvio Berlusconi e, molto probabilmente, decide di cancellare il tutto dopo essere stata sommersa di critiche.

Il messaggio della blogger su Twitter non sembra lasciare nessun dubbio: “La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira”, in cui sembra simulare virtualmente la nota canzone di quando parte il trenino alle feste.

Ovviamente ci sono decine di giornalisti ed esponenti politici che hanno preso immediatamente le distanze, tra cui il ministro dell’interno Matteo Salvini con un post pubblicato su Instagram: “Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio perfino ad una persona ricoverata in terapia intensiva? Tanta pena per questi squallidi odiatori con il veleno dentro che non si fermano davanti alla Vita”.

Il sito “Dagospia” sottolinea come in passato Daniela Collu abbia lavorato con Mondadori, di proprietà della Fininvest di Silvio Berlusconi che ha come presidente la figlia Marina, poiché nel 2022 ha pubblicato il libro “Bello l’amore, ma non ci vivrei. Un libro a cuore aperto” e poi l’audiolibro dallo stesso titolo nell’anno successivo editto da Mondadori Electra,