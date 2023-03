Daniel Radcliffe sarà padre: la star di "Harry Potter" e la compagna Erin Darke aspettano il primo figlio

Daniel Radcliffe e la sua ragazza Erin Darke hanno annunciato che diventeranno presto genitori. La notizia è stata confermata in via ufficiale dal portavoce dell’attore Scott Boute, che ha rivelato domenica alla CNN che la coppia, insieme da oltre 10 anni, “aspetta il loro primo figlio“.

La star di “Harry Potter” ed Erin stanno insieme da oltre dieci anni. I due si incontrarono per la prima volta durante le riprese del film drammatico del 2013 “Giovani ribelli – Kill Your Darlings“, nel quale l’attore inglese interpretava il poeta Allen Ginsberg e l’attrice americana interpretava la sua compagna.

La coppia ha poi recitato nuovamente insieme anni dopo nella commedia “Don’t Think Twice” nel 2016, e più recentemente Erin è apparsa in diversi episodi della serie comedy di Daniel “Miracle Workers“. Radcliffe, 33 anni, ha rivelato in una intervista recente che lui ed Erin, 38 anni, sono “davvero felici” insieme, aggiungendo lo scorso marzo: “Ho una vita davvero bella. Sono insieme con la mia ragazza da un decennio, più o meno“.

Ad ottobre, mentre promuoveva il biopic parodico “Weird: The Al Yankovic Story”, Radcliffe ha parlato dei suoi ipotetici futuri figli, dicendo che “non vorrei la fama per mio figlio“, anche se ha aggiunto che “mi piacerebbe che i miei figli, se e quando esisteranno, fossero sui set dei film“. Daniel, diventato famoso da bambino grazie al ruolo del famoso mago, ha parlato spesso del risvolto negativo della celebrità, che lo ha portato ancora giovanissimo all’alcolismo.

“Sarebbe un sogno se venissero sul set e dicessero “Dio, sai, mi piacerebbe essere nel dipartimento artistico, o parte della troupe”, ha auspicato. “I set cinematografici sono posti meravigliosi. Penso che molte volte possa essere meraviglioso per i bambini. Ma è davvero il lato della fama che dovrebbe essere evitato a tutti i costi“.

Si tratta del secondo dei tre protagonisti della saga di “Harry Potter” a diventare genitore. Rupert Grint, interprete di Ron Weasley negli otto film, ha infatti avuto nel 2020 una figlia di nome Wednesday G. Grint insieme alla compagna Georgia Groome, collega che frequenta dal 2011.