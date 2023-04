Daniel Radcliffe è diventato padre, le prime foto della star di "Harry Potter" col passeggino

Daniel Radcliffe è diventato padre per la prima volta. La star di “Harry Potter” ha infatti dato il benvenuto al suo primo figlio con la compagna di lunga data Erin Darke, come rivelato dai tabloid inglesi. La notizia non è stata infatti annunciata dalla coppia, ma rivelata dai paparazzi che hanno fotografato l’attore inglese che passeggiava insieme alla compagna americana portando il neonato in passeggino.

L’interprete del mago Harry Potter, 33 anni, e la compagna Erin, 38 anni, hanno infatti portato il nuovo arrivato in carrozzina a fare una passeggiata a New York lunedì 24 aprile, svelando così al mondo l’avvenuta nascita del loro primo figlio, del quale non si conoscono il sesso o il nome.

Daniel ha cercato di mantenere un profilo basso, con un cappellino da baseball blu navy ed una maschera protettiva nera, insieme ad una semplice t-shirt ed una felpa con cappuccio antracite, ma la sua presenza è stata comunque notata dai fotografi. La neomamma Erin indossava una maglietta nera e jeans dal lavaggio chiaro con un cappotto di velluto a coste verde e stivali arancioni brillanti. Insieme a loro, la carrozzina blu, col bambino protetto da una coperta bianca con alberi blu.

Daniel ed Erin stanno insieme da oltre dieci anni. La coppia si conobbe infatti nel 2012, durante le riprese del film sulla beat generation del 2013 “Giovani ribelli – Kill Your Darlings“, nel quale l’attore inglese interpretava il poeta Allen Ginsberg e l’attrice americana interpretava la sua compagna. Da allora, i due hanno iniziato a frequentarsi e non si sono mai lasciati.

La notizia arriva a poche settimane dalla conferma ufficiale della gravidanza di Erin. Era stato infatti Scott Boute, il portavoce di Radcliffe, a confermare a fine marzo alla CNN che la coppia aspettava il loro primo figlio, senza però rivelare ulteriori dettagli sul nascituro.