Daniel Cosmic insulta una fan per il suo peso: è bufera sui social

Daniel Cosmic, conosciuto dal pubblico con il nome di Daniel Piccirillo, ha fatto parte ad alcune trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Il cantante ha fatto parte nel 2014 di “Tú sí que vales“, condotto da Belén Rodríguez insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, e successivamente alla diciottesima edizione di “Amici” con la conduzione proprio di Queen Mary.

Nelle ultime ore però non sta facendo parlare per le sue doti musicali ma per alcune accuse di body shaming. Daniel, durante una delle sue dirette fatte su Instagram, ha deciso di dare spazio alle sue fan chiacchierando con loro. Purtroppo però un dialogo con una sua fan diventa solamente un momento di derisione, poiché mette in imbarazzo una ragazza 15enne attaccandola per il suo peso.

Le parole di Daniel Cosmic sono le seguenti: “Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fa disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”.

La bufera sui social e le parole di Francesco Facchinetti

Dopo la live su IG, l’hashtag #DanielCosmicIsOverParty è balzato immediatamente nei primi posti su Twitter. Il ragazzo ammette di aver sbagliato, rivelando che il suo obbiettivo era quello di far divertire le sue fan collegate in quella diretta. Queste scuse però non sono servite a granché poiché, su Twitter, è stato attaccato ancora di più ed i suoi video su YouTube sono pieni di offese nei suoi confronti.

Questa vicenda è stata commentata anche da Francesco Facchinetti, poiché Daniel Cosmic fa parte della sua agenzia “Newco”. Giustamente il cantante condanna severamente il comportamento avuto dal suo assistito: “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso”.