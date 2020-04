Dani Osvaldo, confidenze intime su Totti e Ilary

L’ex calciatore Dani Osvaldo, collega e amico argentino di Francesco Totti, in una recente intervista concessa ai microfoni di TNT Sports, rivela alcuni suoi aneddoti mai conosciuti prima e persino delle piccole rivelazioni intime circa la coppia Totti e Ilary Blasi. Osvaldo ha giocato con il Pupone per ben due anni nella Roma ed ha anche raccontato un aneddoto dove pare che avrebbe rischiato anche la sua stessa vita in un bar di Roma.

Infatti a tal proposito l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” afferma: “A Roma una volta stavano per uccidermi […] Una volta ero in un bar di Roma e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose, non sono uno stupido“. Non si conoscono le dinamiche in grado di scatenare un simile scenario di pericolo.

Inoltre Osvaldo racconta scherzosamente che Totti è davvero una persona che rasenta la perfezione, spesso in maniera imbarazzante, appare infatti troppo perfetto in troppi ambiti, almeno un aspetto della sua vita deve pur avere qualche difetto, così l’amico prende in giro il Pupone affermando che sicuramente ha le corna.

A tal proposito infatti Osvaldo racconta: “Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, […] ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie…Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna“.

Ha dunque rivelato anche un dettaglio molto piccante sulla vita intima del calciatore. Intanto per quanto riguarda Osvaldo, di recente si era molto parlato del suo fidanzamento flash con la ballerina conosciuta al programma di Milly Carlucci, Veera Kinnunen; nessuno dei due aveva però rivelato le motivazioni dell’interruzione repentina del rapporto.