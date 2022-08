Damiano dei Maneskin, l’annuncio improvviso scatena il panico tra i fan della band.

Ascolta questo articolo

Ormai il loro nome non è più sconosciuto: stiamo parlando dei Maneskin, la nota band italiana vincitrice del Festival di Sanremo e della scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest. Una band, composta da tre giovanissimi, che ha saputo appassionare il pubblico sin dalle sue primissime apparizioni. Damiano, Viktoria, Etan e Thomas sono entrati nel cuore degli italiani in pochissimo tempo, e con i loro brani hanno convinto anche all’estero.

Attualmente le loro canzoni sono ascoltate in tutto il mondo. In questi giorni Damiano David e la sua fidanzata Giorgia Soleri hanno fatto parlare molto di sè in quanto sono stati avvistati in diverse località della Puglia mentre erano in vacanza, regione di cui i due si sarebbero innamorati profondamente. Recentemente hanno anche annunciato di aver adottato un gattino maltrattato: per i due si è trattato di un lietissimo evento, che ha fatto felici anche i fan. Che in queste ore sono preoccupati a cause di alcune parole pronunciate da Damiano, vediamo di cosa si tratta.

Damiano David, la precisazione

Il gattino adottato da Damiano e Giorgia si chiama Ziggy. “Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo” – qiesta la descrizione del micio pubblicata dalla coppia.

La notizia, visto che i due sono ormai dei personaggi pubblici, è stata ripresa anche da numerose testate nazionali, che hanno dato ampio spazio all’adozione realizzata dal frontman dei Maneskin e dalla sua fidanzata. “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato” – così ha titolato Rai News, parole che però non sono state molto apprezzate da Damiano. “*Damiano David. Grz (grazie)” – così ha risposto il cantante.

I fan si sono subito preoccupati e si sono chiesti perchè mai Damiano abbia fatto questa correzione, per cui ci si è chiesti semmai il frontman non stesse pensando di lasciare la band. Nulla di tutto questo sta accadendo: Damiano ha soltanto voluto precisare che il suo nome non è Damiano “dei Maneskin” ma appunto Damiano David, quindi ha fatto semplicemente capire che ama essere chiamato con il suo nome di battesimo. Subito molti fan si sono detti delusi dal comportamento del loro beniamino. “Senza Maneskin non sei nessuno” – ha scritto qualcuno.