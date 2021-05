Damiano dei Måneskin esce allo scoperto con Giorgia Soleri: "Dopo 4 anni si può dire"

Damiano David, il frontman dei Måneskin, ha ufficialmente presentato la sua compagna ad il pubblico dei social, infrangendo il cuore di migliaia di fan. Il cantante romano ha infatti pubblicato nelle stories di Instagram una foto che lo ritrae con la sua ragazza, ufficializzando per la prima volta la loro relazione in pubblico.

Il 22enne Damiano ha postato una immagine che lo ritrae insieme a Giorgia Soleri accompagnata dalla scritta: “Dopo 4 anni si può dire, no?“, confermando così i rumors che da diversi mesi circondavano la coppia. I due erano infatti stati paparazzati insieme in alcuni scatti pubblicati da Novella 2000, ma non avevano comunque smentito né confermato le voci sulla loro relazione.

I fan avevano comunque notato che il profilo di Giorgia era uno dei pochi seguiti dall’account ufficiale di Damiano, e che il cantante non mancava di lasciare sempre like sulle immagini postate dalla Soleri. Inoltre in un video pubblicato su TikTok dal cantante, i follower più attenti avevano notato che l’ambientazione era la stessa di alcune foto di Giorgia. Una conferma quindi di una storia che in molti già sospettavano, anche se non potevano immaginare che i due stessero insieme già da quattro anni.

Giorgia Soleri è una modella ed influencer di 25 anni originaria di Roma che vanta 124mila follower su Instagram, dove nella sua biografia scrive:”Poso, amo, mostro il culo su Instagram e mangio l’amatriciana. nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste“. Recentemente è stata vista nella nuova campagna pubblicitaria della Birra Moretti.

I Måneskin, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con il singolo “Zitti e Buoni”, hanno pubblicato lo scorso 19 Marzo il loro secondo album intitolato “Teatro d’ira – Vol. I” e si preparano a rappresentare il nostro paese all’Eurovision Song Contest 2021. Il gruppo, composto da Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, raggiunse la popolarità nel 2017 con la partecipazione al talent show “X-Factor” nel quale raggiunsero la seconda posizione.