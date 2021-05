Damiano dei Maneskin e Lady D: per gli internauti la somiglianza è straordinaria

Dopo aver trionfato all’Eurovision Song Contest 2021, Damiano David è sulla bocca di tutti. Travolto da chi lo accusava di aver assunto stupefacenti durante la diretta della manifestazione canora, l’artista così come l’intero gruppo dei Maneskin è stato preso di mira anche dalla tv di stato bielorussa, che non si è fatta scrupolo a definirli il lato peggiore delle democrazie moderne, “un bestiario di pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di AIDS”.

Ma se da una parte c’è chi denigra apertamente la rockstar, dall’altra c’è chi si dice follemente innamorata del frontman originario di Roma, tanto da essere pronta a sposarlo. È questo il caso di Sanja Vucic, la cantante serba che dopo averlo definito meraviglioso, ha subito catturato le attenzioni del web.

Ma a far discutere gli internauti non è solo la dichiarazione d’amore formulata dalla collega. Dopo il trionfo del tanto chiacchierato brano “Zitti e buoni”, un utente di Twitter ha pubblicato un’immagine del cantante che lo ritrae al fianco di Lady Diana. Per giustificare quello che può sembrare un abbinamento del tutto improponibile, l’autore di questo accostamento ha fatto leva sulla somiglianza tra il 22enne cantautore e la principessa Spencer morta tragicamente a Parigi nel 1997.

E dopo aver fatto presente che “ho appena visto qualcuno chiamare il ragazzo sexy italiano dell’Eurovision ‘Emo Princess Diana‘ e voglio morire perché è vero”, il tweet di chi ha evidenziato la sorprendete somiglianza è stato oggetto di una pioggia di like. Da quello stesso momento, il tam-tam che ne è scaturito sui social e sui media è stato a dir poco dirompente. Il collage messo a punto per far saltare all’occhio le analogie tra i tratti somatici dei due personaggi è diventato di pubblico dominio, tanto da spingere qualcuno a credere che il 22enne romano sia la reincarnazione di Lady Diana.

Così, dopo i numerosi gossip, le indiscrezioni sui presunti tradimenti e le varie leggende metropolitane che continuano a girare sul conto della compianta ex moglie del principe Carlo, ora spunta anche l’ipotesi che Lady D si sia reincarnata nel ragazzo che con la sua band sta mettendo in subbuglio il mondo della musica.