Damiano dei Maneskin dice la sua sul flirt con Belen

Ormai da giorni non si parla d’ altro e tutti ci chiediamo se tra Damiano, frontman dei Maneskin, e Belen Rodriguez, modella e conduttrice famosissima, ci sia realmente un flirt. La notizia bomba è stata lanciata da Deianira Marzano, web influenzer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez, modella, conduttrice e showgirl argentina è una delle donne più famose della tv. Proprio in queste settimane la vediamo come conduttrice di ‘Tu si che vales’ ma negli anni è stata sia ospite che conduttrice di molti programmi. Diventa famosa con la partecipazione come concorrente all’Isola dei Famosi, poi il Festival di Sanremo, Colorado, Italia’s Got Talent, Striscia la Notizia.

Belen ha da poco dato alla luce la sua seconda figlia, avuta da Antonio Spinalbanese. La storia con Antonio è iniziata da poco, dopo la rottura definita con Stefano De Martino, marito e padre del suo primo figlio . Da settimane impazza anche la notizia di una loro possibile crisi, mai smentita da entrambi, anzi supportata da una storia Instagram di Belen in cui consiglia di rimanere single finchè non si trova l’uomo giusto.

I Maneskin sono il gruppo rock del momento e Damiano David è il loro frontman. Partecipano nel 2017 al programma XFactor ma il 2021 per loro è l’anno delle vittorie. Vincono il Festival di Sanremo e poi anche l’Eurovision. Aprono il concerto dei Rolling Stones, tra le luci di Las Vegas e vincono anche gli Mtv Ema, insomma ormai sono artisti conosciuti in tutto il mondo. Della vita sentimentale di Damiano però, si sa molto poco. Sappiamo solamente che è fidanzato con Giorgia Soleri, modella attivista. Sappiamo anche che ai due non piace essere fotografati anzi ci tengono a tenere la loro vita privata fuori dal gossip. Le pochissime foto più recenti li ritraggono insieme innamorati e felici ad un convegno sulla vulvodinia, da cui Giorgia è affetta ed era li per portare la sua testimonianza.

Nelle ultime ore però, Damiano ha rotto il silenzio. In una storia Instagram pubblicata sul suo profilo si vede il cantante con la faccia schifata e la frase ” sto leggendo tante caz**ate”. A quanto pare, il cantante è stato molto chiaro, con questa frase ha smentito la notizia, forse anche per non creare altri pettegolezzi sulla sua storia.