Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: le parole del cantante

Tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita. La coppia, come annunciato su Instagram dal cantante dei Måneskin, avrebbe deciso di prendere strade diverse già da alcuni giorni e si dichiara molto dispiaciuto che il tutto sia stato suggellato da un video uscito nelle ultime ore, ove si vede Damiano baciarsi con un’altra ragazza in discoteca.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era così che volevamo gestire questa situazione” scrive Damiano David per poi aggiungere: “Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”.

Il presunto motivo dietro questa decisione

Secondo molti il tutto sarebbe stato causato da un video uscito in queste ore su TikTok, che ha poi fatto subito il giro del web, in cui si vede Damiano baciare un’altra ragazza. Per il momento il cantante smentisce categoricamente questa ipotesi nella sua storia di Instagram, ma sicuramente la loro rottura è molto fresca.

Le ultime immagini postate insieme dalla coppia risalgono infatti al 16 maggio sul profilo Instagram di lui e al 12 su quello di lei. Sui social invece viene fatto notare come Giorgia Soleri, oltre ad aver rotto con Damiano, ha immediatamente tolto il “follow” su Instagram sia al suo ex ragazzo ma anche a Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, tutti i membri dei Måneskin.

Attualmente vige il silenzio sui social di Giorgia poiché, oltre ad alcune storie con amiche ed eventi, l’ex concorrente di “Pechino Express” non ha ancora detto la sua in merito alla separazione con Damiano. Di certo però la curiosità da parte dei fan dei Måneskin resta piuttosto alta, quindi non va escluso che possa dire la sua nelle prossime ore.