Damiano Carrara dopo l’incidente della fidanzata: “Matrimonio rimandato"

Damiano Carrara e la fidanzata Chiara Maggenti hanno deciso di rinviare la data della nozze. Il celebre pasticcere nonché volto noto di programmi televisivi come Bake Off Italia e Cake Star, dopo aver pubblicamente annunciato di voler sposare la compagna a cui è legato da circa due anni, ha ora resa nota la loro intenzione di posticipare al 2022 la data del fatidico sì.

A svelare il motivo del rinvio è lo stesso chef originario di Lucca che in California ha aperto due pasticcerie. “Purtroppo abbiamo deciso di rimandare il matrimonio che sarebbe dovuto essere il 26 giugno prossimo” ha esordito il giudice di Bake Off Italia, celebre show culinario di Real Time diretto da Benedetta Parodi.

Il motivo del rinvio delle nozze che lui stesso aveva annunciato a marzo su Instagram, è addebitabile ad un incidente domestico che ha visto come protagonista la sua dolce metà. Ringraziando i numerosi follower che continuano a seguirlo con devozione, il 36enne toscano ha poi fatto presente che date le circostanze, insieme con la compagna hanno deciso di rinviare tutto al 9 luglio 2022.

Damiano Carrara ha infatti precisato che “dopo la risonanza saranno necessari due o tre mesi prima che la compagna possa tornare in forma al 100%”. Oltre alla convalescenza segnata dal riposo e dalla riabilitazione della donna la cui identità è stata a lungo tenuta segreta, a pesare ci sono anche gli imprevedibili sviluppi legati alla pandemia, ragion per cui, per un evidente senso di responsabilità, si è preferito non rischiare.

Come lasciato intendere non sarebbe nulla di grave, ma considerando quelli che sono i tanti impegni legati all’organizzazione di un matrimonio, è opportuno che la futura sposa recuperi completamente la forma fisica. Da qui, mossi con l’intenzione che quel giorno sia davvero il più bello della loro vita, la coppia ha chiesto ai fan di appuntarsi in agenda la data del 9 luglio 2022. “E questa volta – ha concluso la futura sposa – non si rimanda più“.