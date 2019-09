Damante ha tradito la De Lellis con la trans Guendalina: "A letto mi chiamò Giulia".

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è nata davanti alle telecamere del noto programma Uomini e Donne 2015/2016. La bella ostiense ha corteggiato il gelese finché lui non ha ceduto e la scelta come sua fidanzata. Questa storia nata sotto i riflettori, che ha fatto sognare migliaia di giovani non ha avuto un esito positivo. Il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” scritto da Giulia de Lellis ha reso nota una realtà totalmente diversa dall’immaginario collettivo. I problemi della coppia sembra fossero molti, la giovane mora era molto assoggettata al proprio fidanzato.

Ciò che ha maggiormente fatto scalpore sono i tradimenti che, secondo quanto riportato nel libro scritto da Giulia, avrebbe perpetrato ai suoi danni. Le conseguenze sono state alquanto disastrose, da uno stralcio del libro edito da Mondadori è possibile leggere quanto segue: “Vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi (Giulia allude agli oggetti più cari al suo ex, ndr) […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere. Prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli. Parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo, finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e, poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra, tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango“.

Ora, però, questa storia si arricchisce di un nuovo particolare. Sembra che tra le conquiste del giovane Andrea Damante ci sia anche la trans Guendalina Rodriguez. Il giovane gelese avrebbe tradito la de Lellis anche con lei. Un’ennesimo affondo per la ragazza. Chi pensava che tutti i particolari più sordidi fossero stati rivelati dal libro record d’incassi avrà da ricredersi. Guendalina Rodriguez sul suo profilo Instagram pubblica una foto che ha per sfondo una foto di Damante e Giulia abbracciati e una scritta che recita la seguente frase: “Come molti avevano sospettato ad aprile 2018 mi sono vista svariate volte con #andreadamante, a Verona mi chiamò #Giulia menomale. Che ho tutti screenshot…“. La trans non è italiana, ma il contesto di cui parla si capisce perfettamente.

Guendalina Rodriguez ha rivelato di avere avuto più di un incontro con il dj veronese e di essere entrata in intimità con lui. La donna conclude asserendo che si assume la responsabilità totale delle sue affermazioni. Ella sottolinea di avere lavorato molto e di essere già famosa in Spagna. Forse in Italia non è nota come in Spagna, ma non ha bisogno – ci ha tenuto a sottolineare – di usare il nome di Damante per accrescere la propria popolarità. La trans in una storia sul suo profilo Instagram scrive: “Andrea Damante è meglio che taci, fidati. Inutile che mandi messaggi di minacce, essere un personaggio pubblico vuol dire anche questo. Io non mi pento di nulla, anzi, ma non ridimensionare quando siamo stati a letto. È meglio che sto zitta, meglio per te“.

Sembra che la giovane trasn brasiliana sia in possesso di molti messaggi che si sarebbe scambiata con Damante ai tempi in cui lui era fidanzato con la De Lellis e che potrebbe usare quanto da lui ricevuto per mostrare come lei dica la verità. Non ci resta che attendere, se ci sarà, la replica di Andrea Damante e lo sviluppo della vicenda.