Dal passato di Alex Belli spunta un’altra ex: "Un mostro, dovevo denunciarlo"

Finalista a Miss Italia 2006, modella ed ex attrice di successo, Hellen Scopel da qualche anno ha lasciato il mondo della televisione e della moda ed è felicemente sposata con un uomo che non c’entra nulla con l’ambiente spettacolo. Non tutti sanno che per ben tre anni Hellen è stata la fidanzata di Alex Belli. I due si sono conosciuti quando l’attore lavorava per una radio di Parma: era il 2004 e quel primo incontro fu una sorta di colpo di fulmine per Belli, che iniziò a corteggiarla in maniera insistente e sfacciata.

Dopo un mese si sono fidanzati e sono stati insieme tre anni, durante i quali è successo di tutto. Intervistata dal settimanale “Nuovo TV” nel numero in edicola questa settimana, Hellen Scopel ha raccontato che quando hanno iniziato a frequentarsi, lei e Alex Belli entrambi giovanissimi e stavano muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ma già dopo qualche tempo dall’inizio della loro relazione, la donna ha capito che qualcosa non andava.

Parla Hellen Scopel, fidanzata storica di Alex Belli: “Ho creato un mostro”

Non solo infatti si è resa conto che Alex Belli diceva molte bugie, ma col tempo ha iniziato ad avere dei comportamenti troppo aggressivi. “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei” ha dichiarato, senza entrare nel merito di quanto successo realmente. E poi, come da copione (e come raccontato anche dall’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova, con cui è stato dal 2013 al 2017), si sono stati i tradimenti. Tanti, troppi.

La bella Hellen ha spiegato di essersene resa conto quando ha trovato degli strani messaggi sul cellulare di Alex, che poi ha scoperto essere solito registrare con nomi maschili le donne con cui aveva una tresca. Ma non finisce qui, perché la Scopel sostiene di aver creato lei il nome d’arte Alex Belli, visto che l’attore e modello emiliano in realtà si chiama Alessandro Gabelli, un nome troppo lungo e poco accattivante.

“Ho creato un mostro!” sono state le parole dell’ex Miss. Che ha proseguito svelando anche un altro imbroglio dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6: “La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!”.