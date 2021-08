Dal GFVip con amore: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori

Cosa ne pensa l’autore

Albachiara Zreick - Sono una fan del Grande Fratello in ogni sua edizione: Vip o Nip poco importa, c'è sempre qualcuno capace di farmi sognare con qualche storia d'amore nata durante l'edizione in corso. Seguire Clizia e Paolo durante il Grande Fratello Vip 4 non è stato solo bello: è stato coinvolgente, emozionante, ha fatto sognare...Per Clizia è stato amore a prima vista, ma Paolo ci ha messo un po' a capire cosa stesse succedendo davvero, fino a quando all'improvviso, durante una lunga chiacchierata durante la notte, è scattato un bacio lunghissimo e molto romantico tra i due. Il fatto che la loro storia proceda a gonfie vele e Clizia e Paolo sembrino sempre più innamorati, rende felice la parte di me innamorata dell'amore! Auguri!