Dal convento al naufragio: l’ex Suor Cristina approda all’Isola dei famosi

Quando nel 2014 si presentò alle audizioni dell’edizione italiana del talent “The Voice“, la sua storia fece il giro del mondo, così come il filmato della sua esibizione. Così Cristina Scuccia, all’epoca conosciuta semplicemente come Suor Cristina, entrò tramite il piccolo schermo nelle case e nei cuori dei telespettatori, arrivando a vincere i reality.

Oggi la 34enne ha detto addio al velo da suora, ha trovato lavoro come cameriera in Spagna, e si sente apparentemente pronta ad affrontare una nuova sfida davanti alle telecamere. Secondo le indiscrezioni rivelate da TvBlog, la Scuccia sarà infatti prossimamente una dei concorrenti di un altro noto reality, “L’isola dei famosi“. Nel cast insieme a lei, rivela sempre in esclusiva TvBlog, ci dovrebbe essere anche la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone ed il suo compagno Simone Antolini.

Lo scorso Novembre, dopo un lungo periodo lontana dai riflettori, Cristina è tornata alla ribalta, rivelando che aveva rinunciato ai voti per potersi dedicare a pieno alla sua carriera musicale. La scelta, che è coincisa con un periodo personale difficile per la 34enne, risale al Novembre del 2021 ed è arrivata in concomitanza con la morte del padre.

“Il 2 novembre 2021, quando ho raggiunto mio papà in Sicilia perché stava male, è stato il giorno in cui sono uscita dal convento, l’ultimo in cui ho indossato gli abiti religiosi“, aveva confessato in una intervista esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni. “Una decisione meditata a lungo, anche con le suore e la congregazione“.

Parlando qualche mese fa davanti alle telecamere di Verissimo, ha svelato: “Suor Cristina non c’è più? In fondo è dentro di me. Ho fatto un percorso meraviglioso, ma anche complesso e difficile. Ho scelto di seguire il mio cuore, senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me“. I telespettatori potranno assistere al cambiamento di Cristina sul reality, condotto da Ilary Blasi, che dovrebbe iniziare dal prossimo aprile.