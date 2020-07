Dagospia insiste: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi stanno insieme e rivela il retroscena dell’iPhone

Negli ultimi giorni il gossip si è letteralmente infiammato, avendo come protagonista un triangolo niente male: Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Cosa c’entra la Marcuzzi nella coppia ormai scoppiata Rodriguez- De Martino? Tantissimo, stando a quanto sostiene fermamente il portale “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino.

Andando con ordine, nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della rottura tra Belen e Stefano, con flirt affibbiati ora a lui, ora a lei, ma ciò di cui è certo il gossip, uno dei motivi alla base della crisi tra i due coniugi sarebbero i ripetuti tradimenti di De Martino ai danni della moglie. E stando a quanto trapelato nelle ultime ore dal portale “Dagospia”, il nome che avrebbe fatto vacillare seriamente il matrimonio tra la showgirl e il ballerino, sarebbe proprio quello della Marcuzzi.

Il portale insiste che tra la conduttrice e Stefano ci sia una storia clandestina, il ballerino si è subito affrettato a smentire il tutto attraverso delle storie Instagram, affermando che si trattata di una fake news e che non è corretto coinvolgere una donna sposata con figli (la Marcuzzi ndr.). Alessia dal canto suo si è anch’essa affidata ai social, postando dapprima una storia in cui ha mostrato un tritacarne, poi un post in cui ha messo in bella vista la copertina di un libro di Woody Allen intitolato “A proposito di niente“.

Dunque, se i diretti interessati smentiscono “Dagospia” rilancia e insiste, aggiungendo qualche particolare in più. Stando alle parole che si leggono dal portale: “Belen ha scoperto di avere un cespuglio di corna in testa, grazie alla sua (di Stefano, ndr) relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone”. Insomma, la redazione di D’Agostino ne è sicura e non solo, la storia tra i due sarebbe stata scoperta da Belen grazie all’iPad di Stefano.

Che i diretti interessati torneranno a smentire la faccenda? Va detto però che “Dagospia”, a volte, come accade a tutti, ha toppato, ma nella maggior parte dei casi ci ha visto giusto. Nel mentre, sembrerebbe che Belen si sia già consolata con un tal Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano e che i due starebbero trascorrendo una bollente vacanza al largo di Capri.