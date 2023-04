Da "Amici di Maria" a OnlyFans, la scelta di Federica Carta

Federica Carta ha scioccato i suoi fan dopo il suo annuncio a sorpresa di aver aperto un profilo su OnlyFans, una piattaforma sempre più popolare che consente ai suoi utenti di creare e condividere i propri contenuti senza la necessità di intermediari e che viene spesso utilizzato per pubblicare foto e video hard.

La cantante 24enne ha spiegato ai propri follower che la sua decisione nasce dal suo desiderio di fare beneficenza. “Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare“, però ha specificato fin da subito che, a differenza di molte altre celebrità, il suo profilo non conterrà “contenuti espliciti“.

Niente foto e video a luci rosse, quindi, per l’ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi“, ma contenuti di altro tipo che condividerà in esclusiva con i suoi follower. “Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto“, ha aggiunto l’artista, senza al momento identificare con precisione l’ente o l’associazione destinataria della cifra che accumulerà.

L’annuncio è arrivato dopo che la Carta ha completamente svuotato il suo profilo Instagram ufficiale, cancellando ogni immagine e video precedentemente pubblicata e lasciando solo un ritratto che la mostra in primo piano, pubblicato poche ore fa con la didascalia: “Ho messo col passato un punto e virgola“.

Federica Carta, nata a Roma il 10 gennaio del 1999 da una famiglia di origini sarde, ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione al talent show di Mediaset “Amici” nel 2016. Nello show, la cantante arrivò alla fase serale nella squadra di Elisa, arrivando al secondo posto nella categoria dei cantanti e classificandosi terza in generale dietro ad Andreas Müller e Riccardo Marcuzzo. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Senza farlo apposta“, un duetto con l’artista Shade.