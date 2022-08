Curiosità e strane storie sulla Queen Mum, la leggendaria madre della regina Elisabetta

Ascolta questo articolo

Molte persone nel Regno Unito amano la famiglia reale per il loro status iconico e le loro storie interessanti. L’esempio più noto è Lady Diana Spencer, ma ci sono anche altri membri della famiglia. La principessa Margaret, sorella della regina, ed Elizabeth Bowes-Lyon, conosciuta anche come la “Regina mamma“, sono amate per le loro bizzarre avventure. La Queen Mum, scomparsa nel 2002, è nota per i suoi numerosi aneddoti curiosi che la ritraggono come un’allegra signora di mezza età con un patrimonio immenso. E con il suo carattere estroverso e aperto, gode di un’incredibile popolarità.

Le biografie la ritraggono come una persona per nulla frugale, circondata dai lussi che il suo status di ex regina le garantiva e dalle attenzioni che la figlia Elisabetta le ha sempre riservato. Durante un evento a Derby, è stato riferito che la Queen Mum fece perdere le sue tracce alle guardie di sicurezza. È stata trovata poco dopo in un pub, dove, secondo quanto riferito, si stava gustando una delle sue birre preferite. In questo ritratto, la Regina Madre è spesso raffigurata come una donna che si rende conto dell’enorme impatto che ha avuto su sua figlia e sull’intera famiglia, una figura di spicco per i principali eventi della famiglia reale negli ultimi 70 anni.

Come il matrimonio reale tra suo nipote Carlo e Diana Spencer, la regina madre e lo zio del principe Filippo, Lord Mountbatten, hanno fortemente sponsorizzato gli interessi della famiglia reale, per proteggere gli interessi della Corona e investire speranze e sogni su quella diciannovenne che poteva fare la differenza alla monarchia. Si dice che la regina Elisabetta abbia spesso chiuso un occhio sulle spese esorbitanti di sua madre, che decise di acquistare la villa poco dopo la morte del marito nel 1952 in Scozia.

Il castello di May, residenza ufficiale della regina mamma, è stato donato a suo nipote, il duca di Sussex, come parte della sua eredità. La sua fortuna è stata stimata in 14 milioni di sterline nel 2002. Un gesto di affetto della bisnonna per essere il secondogenito, a differenza di William, le cui fortune saranno abbondantemente reintegrate una volta diventato re.

La regina mamma ha stabilito un record di longevità che è ancora imbattuto, superando il punto di svolta dei 100 anni nel 2016. Il suo carattere è sempre stato il suo tratto caratteriale più amato dai sudditi britannici che hanno sempre perdonato le sue eccentricità ed eccessi, proprio come le sue figlie e parenti . Durante la seconda Guerra Mondiale a chi le diceva di fuggire in cerca di asilo, la Regina Madre rispose che, come il Re, non avrebbe lasciato il Paese. La sua fama di donna forte e coraggiosa nasce in quegli anni e continua ancora oggi, nonostante siano passati 20 anni dalla sua morte.