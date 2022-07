Cugini di campagna, "Si è spento all’improvviso": una grave perdita

Ascolta questo articolo

Ci sono notizie che arrivano all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, e lasciano tutti letteralmente sconvolti, sgomenti. Perchè nessuno è preparato alla morte.

Coglie di sorpresa, in un giorno come tanti, strappandoci gli affetti più cari per sempre. Come nei peggiori incubi, la morte semina dolore, strazio, sofferenza che nemmeno il tempo riesce a lenire.

Cosa è accaduto

Proprio in queste ore i Cugini di Campagna hanno ricevuto una terribile notizia: quella della morte del padre di Tiziano Leonardi. Classe 1984, 38enne, originario di Civitavecchia, Tiziano è il tastierista del gruppo dal 2012, sebbene appassionato di musica sin da quand’era bambino. Aveva solo 8anni quando cominciò a prendere lezioni di piano, frequentando il il Conservatorio di musica di Santa Cecilia a Roma, città in cui vive ed è anche un insegnante di pianoforte.

Parliamo del più riservato dei 4, oltre che il volto fresco del gruppo. Tiziano oggi, 9 luglio, saluterà per l’ultima volta suo padre, Maurizio Leonardi, deceduto a 73 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso tastierista attravverso un commovente post per informare i followers della morte del suo adorato papà. Nessuno, indipendente dall’età anagrafica in cui accade il tragico evento, è pronto ad un lutto del genere e Tiziano ha deciso di ripercorrere, attraverso una serie di immagini, la sua vita accanto a papà Maurizio. Immagini che trasmettono la complicità, l’amore di un padre verso suo figlio, la certezza di poter contare sempre su di lui.

Tiziano ha ringraziato papà Maurizio per l’amore e sopratutto per gli insegnamenti che gli ha trasmesso nel corso della loro vita insieme e in particolare modo nell’ultimo periodo, con la consapevolezza che.nonostante la dipartita, suo padre veglierà sempre su di lui e sulla vita. I fan dei Cugini di Campagna hanno inondato la pagina Instagram di Tiziano Leonardi di messaggi di cordoglio e non poteva mancare il messaggio dei suoi amici e colleghi Nick Luciani, Silvano e Ivano Michetti.