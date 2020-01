Cristina Plevani difende Salvo: "Non è un violento, è solo ignorante" e si prende una rivincita sul GF Vip

Cristina Plevani ha vinto il primo Grande Fratello, in quell’edizione che è passata alla storia per aver cambiato per sempre la televisione. In questa edizione del GF Vip non è stata richiamata nella Casa insieme ad altri concorrenti definiti “highlanders“, proprio per aver partecipato a vecchie edizioni ed essere riusciti a far parlare di loro.

La Plevani non ha nascosto il suo disappunto per questa scelta che, anche a molti telespettatori, è sembrata un po’ bislacca. In queste ore ha postato un messaggio sui social per commentare il fatto che sta tenendo banco in queste ore e che ha come protagonisti Salvo Veneziano – suo ex coinquilino al GF – ed Elisa De Panicis.

L’ex gieffino in pratica ha pronunciato frasi offensive verso la ragazza, commentando il suo abbigliamento reputato da Salvo troppo spinto: “Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

GF Vip, Cristina Plevani dice la sua su Salvo Veneziano e rivela un progetto di lavoro

Il web si è indignato molto, ma si è alzata una voce fuori dal coro, quella di Cristina Plevani che sembra giustificare, o quanto meno capire, il senso con cui Salvo ha pronunciato quelle frasi oggettivamente riprovevoli: “Io non giustifico in tutto e per tutto Salvo. Spesso dimostra di avere un neurone e di utilizzarlo male (…) Non è un violento. Mai avuto atteggiamenti violenti. È ignorante nel senso che ignora parecchie cose. Meglio ignorante che uomo violento verso le donne”.

Poi menziona ciò che è successo al pugile Russo quando, durante una conversazione di Bettarini che gli stava confidando di essere stato tradito dalla Ventura, lui ha esordito dicendo che se fosse successo a lui avrebbe lasciato la donna morta sul letto. Questa frasi gli costò la squalifica, ma la Plevani considera il caso di Salvo completamente differente: “Qui è una triste goliardata tra 4 uomini dove uno spara la cazzata e gli altri 3 ridono, forse come avremmo riso tutti al momento”.

Inoltre, la Plevani fa sapere che è stata ingaggiata da Radio Latte&Miele per commentare i fatti della Casa del Grande Fratello Vip. Una sorta di rivincita per Cristina che, anche se non dentro le mura, può comunque dire la sua di situazioni e dinamiche che ha vissuto anni fa in prima persona: “Carlo Mondonico e Anna Patti, mi hanno voluta come opinionista nel loro programma #spoiler su #radiolattemiele In collegamento telefonico dirò la mia sul grande fratello”, ha annunciato con entusiasmo la Plevani.